На Украине заявили о взрывах в Херсоне и Шалыгино Сумской области

Украинские журналисты сообщили, что в Херсонской и Сумской областях прогремели взрывы.

"Сообщается о взрывах в Херсоне и Шалыгино", — написали в Telegram-канале украинского издания "Страна".

Власти пока не подтверждали информацию СМИ.

По данным на сайте карты, разработанной Министерством цифровой трансформации, воздушную тревогу объявляли на территории Днепропетровской области, подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Сумскую область атаковали около десяти истребителей Су-35 с управляемыми авиабомбами.

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