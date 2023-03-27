НМ ДНР заявила, что ВКС РФ нанесли удар зажигательными боеприпасами по позициям ВСУ в Авдеевке

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса.

Артиллеристы 114-й бригады первого Донецкого армейского корпуса использовали зажигательные боеприпасы, чтобы атаковать позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке. Об этом сообщает Telegram-канал Народной милиции ДНР.

Российские военнослужащие атаковали цели, обнаруженные разведкой на отвале Авдеевского коксохимзавода.

НМ ДНР опубликовала видеозапись, демонстрирующую работу бойцов армии РФ.