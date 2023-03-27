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НМ ДНР заявила, что ВКС РФ нанесли удар зажигательными боеприпасами по позициям ВСУ в Авдеевке

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Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса.

Артиллеристы 114-й бригады первого Донецкого армейского корпуса использовали зажигательные боеприпасы, чтобы атаковать позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке. Об этом сообщает Telegram-канал Народной милиции ДНР.

Российские военнослужащие атаковали цели, обнаруженные разведкой на отвале Авдеевского коксохимзавода.

НМ ДНР опубликовала видеозапись, демонстрирующую работу бойцов армии РФ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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