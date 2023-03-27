ВО: опубликованы кадры, подтверждающие, что бои между ВС РФ и ВСУ идут уже в центре Артёмовска

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске идут ожесточённые сражения. Бои переместились в центр города.

Кадры из центра Артёмовска

Военнослужащие украинской армии выбрали позиции в непосредственной близости от площади Свободы, где расположены здания-"близнецы" с колоннадой, включая геологический музей. Огневые точки ВСУ находятся почти в каждом из многоэтажных зданий, включая Бахмутский горсовет. Артиллерия и бронетехника ВС РФ активно атакуют их.

В ответ украинские военные вынуждены вести бой на центральных улицах города, периодически прячась в подвалах. В городе множество поваленных огнём деревьев и масса бетонных, кирпичных и прочих обломков.

Боевики киевской армии расположились за горами мусора на стихийных позициях на улице Мира, которая находится севернее площади Свободы. Фото опубликовало "Военное обозрение".

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