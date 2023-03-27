"Герани" атакуют Украину: взрывы в Днепропетровской области

Российские беспилотники-камикадзе атакуют Украину.

О взрывах и сиренах воздушной тревоги в Днепропетровской области сообщает Telegram-канал издания "Русская Весна".

В столице области прогремело не менее трёх взрывов. Судя по звуку, дроны "Герань" бьют прицельно по критической и военной инфраструктуре, пишут военкоры.

Уже также объявлена воздушная тревога в Киевской, Черниговской и Сумской областях, а также в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Сообщается также о дронах под Киевом.