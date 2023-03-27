Российские беспилотники-камикадзе атакуют Украину.
О взрывах и сиренах воздушной тревоги в Днепропетровской области сообщает Telegram-канал издания "Русская Весна".
В столице области прогремело не менее трёх взрывов. Судя по звуку, дроны "Герань" бьют прицельно по критической и военной инфраструктуре, пишут военкоры.
Уже также объявлена воздушная тревога в Киевской, Черниговской и Сумской областях, а также в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.
Сообщается также о дронах под Киевом.
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Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.