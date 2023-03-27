Боец оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Цыган" рассказал подробности, как в одиночку взял опорный пункт армии Украины.
Об этом в своём Telegram-канале сообщает военкор Валентин Трушнин.
Это тот случай, когда для штурмовиков был лишь единственный шанс выжить — занять позиции ВСУ, где можно укрыться от миномётного и пулемётного огня националистов.
Мы уже сообщали, что в тот день наши солдаты атаковали сразу несколько опорных пунктов к юго-западу от Угледара. Бой продолжался весь день. Когда наступила темнота "Цыган", который сперва не был в составе штурмовиков, отправился поднести бойцам боекомплект. Увидев, что товарищи измучены и измотаны, он принял решение брать опорник в одиночку.
Боец теперь подробно рассказывает, как заскочил в окоп, уничтожил пулемётчика, на котором держалась оборона нацистов, остальных смог взять в плен.
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