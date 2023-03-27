Кашеварову восхитил дешёвый дрон ВСУ: каркас из пенопласта, но может нанести нехилый урон

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Анастасия Кашеварова описала примитивный, но эффективный дрон-камикадзе ВСУ, который прилетел в Запорожье.

Журналистка оценила изобретение ВСУ.

Ранее Анастасия Кашеварова рассказала о дефиците на СВО дронов, шлемов, тепловизоров.

"Каркас из пенопласта, взрывчатка, дальность …. знает какая, но он самолётного типа и вроде норм летит. Дешёвый дрон, который может нанести нехилый урон", — написала Анастасия в своём Telegram-канале.

Кашеварова отметила, что у ВС РФ тоже есть различные дроны, однако их производство затруднено, так как начинания, по словам журналистки, тонут в "бюрократическом аду".

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