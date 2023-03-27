Анастасия Кашеварова описала примитивный, но эффективный дрон-камикадзе ВСУ, который прилетел в Запорожье.
Журналистка оценила изобретение ВСУ.
Ранее Анастасия Кашеварова рассказала о дефиците на СВО дронов, шлемов, тепловизоров.
"Каркас из пенопласта, взрывчатка, дальность …. знает какая, но он самолётного типа и вроде норм летит. Дешёвый дрон, который может нанести нехилый урон", — написала Анастасия в своём Telegram-канале.
Кашеварова отметила, что у ВС РФ тоже есть различные дроны, однако их производство затруднено, так как начинания, по словам журналистки, тонут в "бюрократическом аду".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Яна Поплавская поинтересовалась у своих подписчиков, верят ли они в подлинность записи разговора Пригожина и Ахмедова.