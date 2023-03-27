Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в столице Украины прогремели взрывы.
Кличко сообщил, что взрывы произошли в Оболонском и Святошинском районах Киева. В одном из районов в настоящий момент полыхает помещение магазина.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось о прилётах в Днепропетровской области.
Представители ВСУ отчитались о сбитых дронах над регионом. На Украине объявлена воздушная тревога, задействованы системы ПВО.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предупредил, что "опасность еще не миновала".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Яна Поплавская не верит опровержению Иосифа Пригожина.