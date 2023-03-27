Власти Киева сообщили о взрывах в нескольких районах города

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в столице Украины прогремели взрывы.

Кличко сообщил, что взрывы произошли в Оболонском и Святошинском районах Киева. В одном из районов в настоящий момент полыхает помещение магазина.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось о прилётах в Днепропетровской области.

Представители ВСУ отчитались о сбитых дронах над регионом. На Украине объявлена воздушная тревога, задействованы системы ПВО.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предупредил, что "опасность еще не миновала".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.