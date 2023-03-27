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Власти Киева сообщили о взрывах в нескольких районах города

0:40
Силовые структуры

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в столице Украины прогремели взрывы.

Власти Киева сообщили о взрывах в нескольких районах города

Кличко сообщил, что взрывы произошли в Оболонском и Святошинском районах Киева. В одном из районов в настоящий момент полыхает помещение магазина.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось о прилётах в Днепропетровской области.

Представители ВСУ отчитались о сбитых дронах над регионом. На Украине объявлена воздушная тревога, задействованы системы ПВО.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предупредил, что "опасность еще не миновала".

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Ракетные удары по центру Киева. Моменты взрыва. Паника в городе. 17 октября
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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