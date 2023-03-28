Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили два американских контрбатарейных радара в зоне СВО

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Авдеевском направлении артиллерийским ударом были уничтожены два контбатарейных радара ВСУ, переданных украинской армии Соединёнными Штатами, сообщили в пресс-службе группировки войск "Юг".

Глава пресс-центра Иван Бигма уточнил, что из строя были выведены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

"Расчётом 152-мм буксируемых гаубиц "Мста-Б" в районе населённого пункта Новобахмутовка уничтожена огневая позиция и 120-мм миномёт с расчётом ВСУ", — добавил он в интервью агентству РИА Новости.

Так что он рассказал, что мотострелки Южного военного округа ликвидировали группу украинских солдат с комплектом спутниковой связи.

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