МК: Дандыкин заявил, что немецкие танки Leopard 2 в зоне СВО на Украине будут гореть

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня стало известно, что 18 танков Leopard 2 находятся уже на территории Украины. Капитан 1-го ранга, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал поставку немецких танков и рассказал, как они скажутся на ходе спецоперации.

Поставки НАТО, вероятно, ещё продолжатся, но количество бронетехники не будет большим — около двух танковых батальонов, считает он. Европейские страны не смогут предоставить много единиц, так как сами испытывают в ней нужду.

Ход СВО из-за данных поставок может быть осложнён, однако со стратегической стороны на неё вряд ли повлияет, отметил Дандыкин.

"Они будут гореть, как и другие украинские танки", — приводит слова эксперта "МК".

Он отметил, что у ВС РФ есть средства для уничтожения натовской техники — это и противотанковые средства, и авиация, и собственные танки "Прорыв", Т-90М, Т-72, Т-80, "Урал", и другая боевая техника.

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