Генеральный штаб ВСУ в сводке на утро 28 марта опять косвенно подтверждает, что Артёмовск почти окружён.
Тяжёлые бои идут на западе, юге и северо-западе от Бахмута, цитирует украинский генштаб Telegram-канал "Украина.ру".
"На Бахмутском направлении враг продолжает штурм города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах населённых пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Озаряновка", — сказано в сводке ГШ ВСУ.
Населённый пункт Орехово-Васильевка расположен на северо-запад от Артёмовска, Богдановка на запад от Бахмута, Ивановское — на дороге на юг, в сторону соседней Константиновки.
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