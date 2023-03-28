Генштаб ВСУ подтверждает, что Артёмовск почти окружён: бои идут на юге, западе и северо-западе от него

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Генеральный штаб ВСУ в сводке на утро 28 марта опять косвенно подтверждает, что Артёмовск почти окружён.

Тяжёлые бои идут на западе, юге и северо-западе от Бахмута, цитирует украинский генштаб Telegram-канал "Украина.ру".

"На Бахмутском направлении враг продолжает штурм города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районах населённых пунктов Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское и Озаряновка", — сказано в сводке ГШ ВСУ.

Населённый пункт Орехово-Васильевка расположен на северо-запад от Артёмовска, Богдановка на запад от Бахмута, Ивановское — на дороге на юг, в сторону соседней Константиновки.