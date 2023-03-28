Военкор Сладков заявил о готовности Северной Кореи присоединиться к спецоперации ВС РФ на Украине

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Северная Корея намерена отправить своих военнослужащих в зону СВО для участия в боевых действиях на стороне России. Для этого требуется одобрение Китая.

КНДР выразила полную поддержку РФ в конфликте и готова направить не менее 500 тысяч своих военных. В республике была объявлена мобилизация добровольцев, подано уже около 800 тысяч заявок. Кроме того, Минобороны КНДР намерено отправить и своих кадровых военных.

"Северная Корея. Я разговаривал с одним моим другом. Недавно приезжал сюда. Я говорю: "Что там корейцы?" Он говорит: "50 тысяч спецназа штатного готовы для отправки", — заявил Сладков в своём YouTube-канале.

Эксперт добавил, что Китай должен дать КНДР добро на создание какой-нибудь частной военной компании численностью 500 тысяч сотрудников.

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