Резников опубликовал видео тест-драйва британского танка Challenger 2 в грязи на Украине

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Минобороны Украины Алексей Резников обнародовал видеозапись тест-драйва британского танка Challenger 2, переданного для нужд ВСУ.

Министр прокатился по грязному полигону, после чего назвал полученные танки "фантастическими машинами". По его словам, уже совсем скоро украинские военные смогут использовать тяжёлую технику Британии для выполнения боевых задач.

Он также поблагодарил премьер-министра Великобритании Риши Сунака и министра обороны этой страны Бена Уоллеса за поддержку Киева.

"Было очень приятно прокатиться на первом украинском Challenger 2", — отметил Резников в своём Twitter*.

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