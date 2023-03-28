Французский политик счёл сумасшествием поставки Украине снарядов с ураном со стороны стран НАТО

Экс-евродепутат, французский политик Флориан Филиппо раскритиковал политику альянса НАТО в отношении Киева.

Как напомнил бывший парламентарий, страны военно-политического блока намерены поставить ВСУ боеприпасы с обеднённым ураном и военные самолёты. Также Филиппо обвинил объединение в создании провокаций.

"НАТО сходит с ума на Украине!" — подчеркнул экс-депутат на своей Twitter*-странице.

Ранее политик осудил реакцию президента Владимира Зеленского на размещение российского ТЯО в Белоруссии. Как отметил Филиппо, в Бельгии, Германии и других странах находятся 100 боеголовок США.

* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.