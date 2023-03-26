Французский политик осудил реакцию Зеленского на размещение ядерного оружия России в Белоруссии

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Бывший евродепутат, французский политик Флориан Филиппо раскритиковал заявления руководителя Украины Владимира Зеленского по поводу размещения тактического ядерного оружия России в Белоруссии. По словам президента, Москва "вязала Минск в заложники".

Как напомнил политик, американское ядерное оружие находится в Бельгии, ФРГ, Италии и Нидерландах. На их территории размещены 100 боеголовок США, отметил экс-парламентарий.

"Эти страны "взяты в ядерные заложники" Вашингтона, не так ли?!" — написал Филиппо на своей странице в Twitter*.

Ранее член Госдумы Михаил Шеремет назвал решение властей РФ разместить в Белоруссии ТЯО вынужденным и оправданным.

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