Бывший евродепутат, французский политик Флориан Филиппо раскритиковал заявления руководителя Украины Владимира Зеленского по поводу размещения тактического ядерного оружия России в Белоруссии. По словам президента, Москва "вязала Минск в заложники".
Как напомнил политик, американское ядерное оружие находится в Бельгии, ФРГ, Италии и Нидерландах. На их территории размещены 100 боеголовок США, отметил экс-парламентарий.
"Эти страны "взяты в ядерные заложники" Вашингтона, не так ли?!" — написал Филиппо на своей странице в Twitter*.
Ранее член Госдумы Михаил Шеремет назвал решение властей РФ разместить в Белоруссии ТЯО вынужденным и оправданным.
* соцсеть заблокирована на территории РФ на основании требования Генпрокуратуры от 24.02.2022.
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