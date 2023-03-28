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Козюлин: самолёты НАТО будут летать у границ РФ, если Финляндию примут в альянс

1:11
Силовые структуры

Финляндии осталось получить согласие лишь от Турции для присоединения к НАТО. Об этом заявил политолог, профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, комментируя в интервью Pravda.Ru решение Венгрии по расширению состава военного блока.

Козюлин: самолёты НАТО будут летать у границ РФ, если Финляндию примут в альянс

По его словам, Анкара, скорее всего, одобрит членство Финляндии в Североатлантическом альянсе, ведь на неё будут оказывать сильнейшее давление.

"Если это произойдёт, Финляндия станет членом НАТО, самолёты альянса будут летать вдоль финско-российской границы. Возможно, там появится база НАТО. Но я считаю, что финны — очень взвешенные люди, понимающие, что дразнить Россию не нужно. Не ожидаю какого-то мощного обострения, хотя присутствие НАТО может расшириться", — сказал Козюлин.

Как пояснил эксперт, Хельсинки неформально всегда сотрудничали с альянсом. При этом он отметил, что Финляндия считает Россию "слишком большим соседом", поэтому не заинтересована в конфронтации с ней.

Ранее Венгрия одобрила вступление Финляндии в НАТО. За ратификацию проголосовали 96% депутатов Европарламента.

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Готова ли РФ к битве с НАТО?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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