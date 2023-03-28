Франция пообещала увеличить поставки снарядов Украине

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Минобороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что власти страны удвоят поставки боеприпасов калибра 155 миллиметров на Украину.

"Необходимо довести количество отправляемых снарядов до двух тысяч в месяц", — отметил министр, слова которого приводит Le Figaro.

Вместе с этим глава военного ведомства пообещал передать Киеву технику, которая нужна для контрнаступления ВСУ. По данным Лекорню, Украина получит зенитный ракетный комплекс SAMP/T. Его цена составляет несколько сотен миллионов евро.

Также политик сказал, что он вместе с премьером Франции Элизабет Борн рассматривает возможность увеличить фонд поддержки Киева.

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