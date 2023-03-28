Руководитель Минобороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что власти страны удвоят поставки боеприпасов калибра 155 миллиметров на Украину.
"Необходимо довести количество отправляемых снарядов до двух тысяч в месяц", — отметил министр, слова которого приводит Le Figaro.
Вместе с этим глава военного ведомства пообещал передать Киеву технику, которая нужна для контрнаступления ВСУ. По данным Лекорню, Украина получит зенитный ракетный комплекс SAMP/T. Его цена составляет несколько сотен миллионов евро.
Также политик сказал, что он вместе с премьером Франции Элизабет Борн рассматривает возможность увеличить фонд поддержки Киева.
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