Путин: вся страна переживает из-за гибели самарских военных в Макеевке 1 января 2023 года

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Самарской области Дмитрием Азаровым заявил, что вся страна переживает из-за гибели военных в Макеевке 1 января 2023 года. Губернатор отметил, что трагедия стала тяжёлым ударом для всего региона.

"Вся страна переживает", — ответил Путин.

Азаров и замминистра обороны Виктор Горемыкин сразу же после случившегося вылетели в Ростов и посетили раненых солдат в военном госпитале. Затем они прибыли в Макеевку, поскольку некоторые военнослужащие находились в местных больницах.

Губернатор выразил свою благодарность Министерству обороны за оказанную помощь в перевозке раненых в родной регион, а также в размещении солдат в лучших госпиталях Санкт-Петербурга и Москвы.

По данным российского военного ведомства, в результате удара со стороны ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ погибли 89 солдат. Атака была произведена в новогоднюю ночь.

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