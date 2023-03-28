Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Самарской области Дмитрием Азаровым заявил, что вся страна переживает из-за гибели военных в Макеевке 1 января 2023 года. Губернатор отметил, что трагедия стала тяжёлым ударом для всего региона.
"Вся страна переживает", — ответил Путин.
Азаров и замминистра обороны Виктор Горемыкин сразу же после случившегося вылетели в Ростов и посетили раненых солдат в военном госпитале. Затем они прибыли в Макеевку, поскольку некоторые военнослужащие находились в местных больницах.
Губернатор выразил свою благодарность Министерству обороны за оказанную помощь в перевозке раненых в родной регион, а также в размещении солдат в лучших госпиталях Санкт-Петербурга и Москвы.
По данным российского военного ведомства, в результате удара со стороны ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ погибли 89 солдат. Атака была произведена в новогоднюю ночь.
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