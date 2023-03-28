В ходе готовящегося контрнаступления украинские военные могут ударить сразу по трём или даже четырём направлениям. Такой прогноз сделал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Полковник уверен, что какие-то наступательные манёвры ВСУ будут проведены специально, чтобы отвлечь внимание ВС РФ.
Марочко напомнил, что и в данном случае действия Киева будут целиком и полностью зависеть от указаний США.
"Возможно, будут удары сразу на трех-четырех направлениях. Некоторые будут отвлекающие, а какие-то будут основные. Подозреваю, что даже в Киеве не знают замысла генералов НАТО", — сказал Марочко в разговоре с НСН.
Ранее Марочко заметил, что ВСУ едва ли решатся на контрнаступление, пока не закончится весенняя распутица и не перестанут идти дожди. Военный считает это обязательными условиями для наступательных манёвров украинской армии, вооружённой тяжёлой западной техникой, которая запросто может увязнуть в размокшем чернозёме.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Яна Поплавская не верит опровержению Иосифа Пригожина.