Марочко предсказал контрнаступление ВСУ сразу с четырёх направлений

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе готовящегося контрнаступления украинские военные могут ударить сразу по трём или даже четырём направлениям. Такой прогноз сделал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Полковник уверен, что какие-то наступательные манёвры ВСУ будут проведены специально, чтобы отвлечь внимание ВС РФ.

Марочко напомнил, что и в данном случае действия Киева будут целиком и полностью зависеть от указаний США.

"Возможно, будут удары сразу на трех-четырех направлениях. Некоторые будут отвлекающие, а какие-то будут основные. Подозреваю, что даже в Киеве не знают замысла генералов НАТО", — сказал Марочко в разговоре с НСН.

Ранее Марочко заметил, что ВСУ едва ли решатся на контрнаступление, пока не закончится весенняя распутица и не перестанут идти дожди. Военный считает это обязательными условиями для наступательных манёвров украинской армии, вооружённой тяжёлой западной техникой, которая запросто может увязнуть в размокшем чернозёме.

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