Американские журналисты сообщили, что Минобороны США разработали для украинских солдат игральные карты, на которых изображена техника военно-политического блока НАТО.
Об этом заявили в The New York Times. По словам журналистов, таким образом военные быстрее запоминают название оружия, страну-производителя, виды снарядов и их экспортёров. Как отметили в издании, колода состоит из 52 карт.
На них можно увидеть танки, бронетранспортёры, грузовики и артиллерию, рассказали в СМИ. Эту технику либо передали ВСУ в прошлом году, либо оружие используется при обучении солдат.
Как напомнили в NYT, Вашингтон уже создавал подобные колоды. На них власти изображали российскую, китайскую и иранскую технику.
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