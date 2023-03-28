Леонков заявил, что американский снаряд GLSDB способен долететь до Крыма с позиций ВСУ

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сбитый системами противовоздушной обороны (ПВО) управляемый снаряд американского производства GLSDB обладает дальностью полёта до 150 километров, поэтому способен достать до Крымского полуострова. Однако российские войска могут перехватывать подобные боеприпасы. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что GLSDB является гибридом бомбы и ракеты, поскольку оснащён разгонной системой как у ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Однако главной особенностью боеприпаса считается манёвренность и повышенный радиус действия.

"То есть, в принципе, добивает до Крыма. Также эту ракету используют с закрытых огневых позиций, запуская её в противоположную от цели сторону, чтобы её не засекла система контрбатарейной борьбы. Но даже такие хитрые манёвры не стали сюрпризом для наших зенитчиков, и, как следствие, они его благополучно перехватили, — заявил Леонков в беседе с NEWS.ru.

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