Дандыкин: перехват американских ракет GLSDB, запускаемых с HIMARS, осуществить сложно

Американские управляемые ракеты с двигателем GLSDB сложно перехватить, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Эксперт объяснил, что GLSDB запускаются при помощи РСЗО HIMARS, из-за чего в Минобороны отдельно сообщили о первой перехваченной такой ракете.

"Сама же ракета от остальных подобных снарядов сильно не отличается. Но перехватить ее достаточно сложно в силу ряда причин. Как минимум из-за ее скорости и системы наведения", — сказал Дандыкин в разговоре с NEWS.ru.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков проинформировал о ликвидации первой ракеты GLSDB. По словам представителя ведомства, ВС РФ смогли перехватить за минувшие сутки всего 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

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