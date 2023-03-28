Ядерное оружие нужно разместить ещё и на Кубе, а Мексике просто подарить. С таким предложением выступил военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.
Репортёр прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии.
"Впрочем, в связи с наличием у нас гиперзвукового оружия, география размещения неактуальна", — добавил военкор.
Ранее Сладков назвал ядерное оружие в Белоруссии и 50 тысяч спецназовцев из КНДР — "страшным сном" Вашингтона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Яна Поплавская не верит опровержению Иосифа Пригожина.