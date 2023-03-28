Военкор Сладков: ядерное оружие надо разместить ещё и на Кубе, а Мексике подарить

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ядерное оружие нужно разместить ещё и на Кубе, а Мексике просто подарить. С таким предложением выступил военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Репортёр прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

"Впрочем, в связи с наличием у нас гиперзвукового оружия, география размещения неактуальна", — добавил военкор.

Ранее Сладков назвал ядерное оружие в Белоруссии и 50 тысяч спецназовцев из КНДР — "страшным сном" Вашингтона.

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