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Военкор Сладков: ядерное оружие надо разместить ещё и на Кубе, а Мексике подарить

0:38
Силовые структуры

Ядерное оружие нужно разместить ещё и на Кубе, а Мексике просто подарить. С таким предложением выступил военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Военкор Сладков: ядерное оружие надо разместить ещё и на Кубе, а Мексике подарить

Репортёр прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

"Впрочем, в связи с наличием у нас гиперзвукового оружия, география размещения неактуальна", — добавил военкор.

Ранее Сладков назвал ядерное оружие в Белоруссии и 50 тысяч спецназовцев из КНДР — "страшным сном" Вашингтона.

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"Ядерка" в Беларуси: что скрывается за решением Путина и Лукашенко?
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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