Начальник отдела морского управления Росгвардии задержан по делу о закупках некачественного оборудования

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о задержании начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова. По информации депутата, силовика обвиняют в коррупции.

Как сообщил Хинштейн, Волков с подельниками организовал в ведомстве коррупционную схему. Он закупал некачественное оборудование по завышенным ценам. О чём конкретно идёт речь, Хинштейн не уточнил. Известно, что общая сумма ущерба составила около 400 миллионов рублей.

У Волкова дома и в служебном кабинете проведены обыски, он задержан на ближайшие двое суток.

На момент публикации материала Росгвардия не дала никаких официальных комментариев.

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