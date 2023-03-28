Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о задержании начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова. По информации депутата, силовика обвиняют в коррупции.
Как сообщил Хинштейн, Волков с подельниками организовал в ведомстве коррупционную схему. Он закупал некачественное оборудование по завышенным ценам. О чём конкретно идёт речь, Хинштейн не уточнил. Известно, что общая сумма ущерба составила около 400 миллионов рублей.
У Волкова дома и в служебном кабинете проведены обыски, он задержан на ближайшие двое суток.
На момент публикации материала Росгвардия не дала никаких официальных комментариев.
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