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Начальник отдела морского управления Росгвардии задержан по делу о закупках некачественного оборудования

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Силовые структуры

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о задержании начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова. По информации депутата, силовика обвиняют в коррупции.

Начальник отдела морского управления Росгвардии задержан по делу о закупках некачественного оборудования

Как сообщил Хинштейн, Волков с подельниками организовал в ведомстве коррупционную схему. Он закупал некачественное оборудование по завышенным ценам. О чём конкретно идёт речь, Хинштейн не уточнил. Известно, что общая сумма ущерба составила около 400 миллионов рублей.

У Волкова дома и в служебном кабинете проведены обыски, он задержан на ближайшие двое суток.

На момент публикации материала Росгвардия не дала никаких официальных комментариев.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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