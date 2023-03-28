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Военкор Сладков: уничтожать мосты и железнодорожные узлы войскам ВС РФ на Украине издалека бессмысленно

1:03
Силовые структуры

Многие обыватели интересуются вопросом: почему российская армия не уничтожает железнодорожные станции и мосты на Украине? Военкор Александр Сладков разложил всё по полочкам в данном вопросе.

Военкор Сладков: уничтожать мосты и железнодорожные узлы войскам ВС РФ на Украине издалека бессмысленно

"Слушайте, ну издалека не получится. Издалека мы будем делать дырки в покрытии мостов, в пролётах. А для того, чтобы уничтожить, надо подложить (Взрывчатое вещество. — Прим. ред.) под определённое место точку силы по сопромату", — объясняет он.

Что касается железнодорожных узлов, то их можно очень быстро восстановить. Поэтому Сладков считает данные операции бессмысленной тратой снарядов в и ракет. Чтобы качественно уничтожить станцию, нужно сбросить огромную бомбу, чтобы "воронка была километр на километр", а это уже фактически тактическое ядерное оружие. Следовательно, такой вариант тоже не подходит, заключил военкор, отвечая на вопросы подписчиков в своём Telegram-канале.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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