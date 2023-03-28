Военкор Сладков: уничтожать мосты и железнодорожные узлы войскам ВС РФ на Украине издалека бессмысленно

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Многие обыватели интересуются вопросом: почему российская армия не уничтожает железнодорожные станции и мосты на Украине? Военкор Александр Сладков разложил всё по полочкам в данном вопросе.

"Слушайте, ну издалека не получится. Издалека мы будем делать дырки в покрытии мостов, в пролётах. А для того, чтобы уничтожить, надо подложить (Взрывчатое вещество. — Прим. ред.) под определённое место точку силы по сопромату", — объясняет он.

Что касается железнодорожных узлов, то их можно очень быстро восстановить. Поэтому Сладков считает данные операции бессмысленной тратой снарядов в и ракет. Чтобы качественно уничтожить станцию, нужно сбросить огромную бомбу, чтобы "воронка была километр на километр", а это уже фактически тактическое ядерное оружие. Следовательно, такой вариант тоже не подходит, заключил военкор, отвечая на вопросы подписчиков в своём Telegram-канале.