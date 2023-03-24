Суконкин: используемые ВСУ крупные мосты можно дистанционно подорвать тротилом

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный обозреватель Алексей Суконкин назвал способ уничтожения крупных мостов, которыми активно пользуются Вооружённые силы Украины (ВСУ).

По его словам, это можно сделать с помощью дистанционно управляемого катера с двумя тоннами тротила.

"Если не тонны, то несколько сотен килограммов как минимум", — уточнил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Он считает, что мосты, по которым боевики ВСУ перегоняют свою технику, отличаются высокой устойчивостью. Именно поэтому их получится ликвидировать лишь на довольно близком расстоянии беспилотниками или катерами с тротилом, подчеркнул Суконкин.

Ранее военкоры сообщили, что Киев совершил стратегическую ошибку, взорвав железнодорожный мост через реку Бахмутку, ведь из-за этого сорвалась эвакуация раненых украинских солдат с Артёмовского направления.