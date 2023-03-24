Военный обозреватель Алексей Суконкин назвал способ уничтожения крупных мостов, которыми активно пользуются Вооружённые силы Украины (ВСУ).
По его словам, это можно сделать с помощью дистанционно управляемого катера с двумя тоннами тротила.
"Если не тонны, то несколько сотен килограммов как минимум", — уточнил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Он считает, что мосты, по которым боевики ВСУ перегоняют свою технику, отличаются высокой устойчивостью. Именно поэтому их получится ликвидировать лишь на довольно близком расстоянии беспилотниками или катерами с тротилом, подчеркнул Суконкин.
Ранее военкоры сообщили, что Киев совершил стратегическую ошибку, взорвав железнодорожный мост через реку Бахмутку, ведь из-за этого сорвалась эвакуация раненых украинских солдат с Артёмовского направления.
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