Вопросы о ядерной войне поступают всем, кто хоть как-то причастен к спецоперации на Украине: военным экспертам, аналитикам и даже экстрасенсам. Российский военный корреспондент Александр Сладков просит не называть его Павлом Глобой, но он высказал своё мнение по данному вопросу.
Он считает, что ядерной войны не будет по одной простой причине:
"Этот вопрос не предполагает победу или поражение. Ядерная война — это всё, конец, а нам нужна победа. А победа лежит не на фронте. Она лежит в экономике, в нашей устойчивости —экономической, финансовой, моральной", — сказал Сладков, отвечая на вопросы в своём Telegram-канале.
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