Первый мобильный бункер на колёсах отправили в зону спецоперации. Убежище может защитить бойцов ВС России от обстрела и полностью заменить окопы и блиндажи, заявил директор компании "Доргеотех" Алексей Девятилов.
По его словам, бункер "вкапывают" в траншею, но благодаря колёсам он мобилен. От обстрела в нём могут укрыться восемь человек. Кроме того, убежище служит не только местом для ночлега.
"Разработанные нами бункеры позволяют надёжно защитить бойцов от поражения осколочно-фугасными снарядами. Металлическая конструкция, закопанная в грунт, выдерживает воздействие 152 мм боеприпасов, — рассказал Девятилов ТАСС. — Мы остановились на варианте с отоплением убежищ при помощи печей, на которых можно также заниматься приготовлением пищи".
Как уточнил собеседник агентства, достаточно обложить "буржуйку" камнем и тогда она будет отдавать тепла намного больше, по примеру русской печи.
Пока изготовили всего около 10 бункеров. Часть из них отправлены в зону специальной военной операции. По словам Девятилова, компания ждёт решения Минобороны по дальнейшему производству.
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