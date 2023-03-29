ТАСС: первый мобильный бункер на колёсах отправили в зону спецоперации

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Первый мобильный бункер на колёсах отправили в зону спецоперации. Убежище может защитить бойцов ВС России от обстрела и полностью заменить окопы и блиндажи, заявил директор компании "Доргеотех" Алексей Девятилов.

По его словам, бункер "вкапывают" в траншею, но благодаря колёсам он мобилен. От обстрела в нём могут укрыться восемь человек. Кроме того, убежище служит не только местом для ночлега.

"Разработанные нами бункеры позволяют надёжно защитить бойцов от поражения осколочно-фугасными снарядами. Металлическая конструкция, закопанная в грунт, выдерживает воздействие 152 мм боеприпасов, — рассказал Девятилов ТАСС. — Мы остановились на варианте с отоплением убежищ при помощи печей, на которых можно также заниматься приготовлением пищи".

Как уточнил собеседник агентства, достаточно обложить "буржуйку" камнем и тогда она будет отдавать тепла намного больше, по примеру русской печи.

Пока изготовили всего около 10 бункеров. Часть из них отправлены в зону специальной военной операции. По словам Девятилова, компания ждёт решения Минобороны по дальнейшему производству.

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