Российские военные уничтожили украинскую гаубицу "три топора"

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские бойцы уничтожили украинскую гаубицу M777, которую в народе прозвали "три топора", сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

По его словам, военную технику украинских националистов уничтожили в Херсонской области.

"В районе населённого пункта Тягинка (Бериславский район Херсонской области. — Прим. ред.) уничтожена буксируемая гаубица M777 с тягачом и личным составом расчёта", — пояснил Кодрян РИА Новости.

Как уточнил начальник пресс-центра группировки "Днепр", гаубица рассчитана на калибр 155 миллиметров, именно эти снаряды киевскому режиму поставляют страны Североатлантического альянса.

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