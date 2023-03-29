РВ: российский дрон закинул гранату точно в окоп ВСУ на фронте у Авдеевки

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие подразделений Вооруженных сил России продолжают совершенствоваться в использовании гражданских беспилотников, переоборудованных для военных нужд.

Атака с воздуха: точный прилёт в окоп ВСУ на фронте у Авдеевки

Операторы БПЛА научились скидывать с дронов осколочные боеприпасы точно на опорные пункты неприятеля.

Очередное подтверждение мастерства российских разведчиков опубликовало издание "Русская весна". Кадры, снятые с беспилотника, показывают сброс выстрела от подствольного гранатомёта в окоп украинских националистов.

"Бойцы из-за Полярного круга продолжают защищать жителей Донбасса", — гласит подпись под роликом.

Репортёры уточнили, что в качестве бомбардировщика использован китайский дрон Mavic 3.