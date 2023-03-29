Военнослужащие подразделений Вооруженных сил России продолжают совершенствоваться в использовании гражданских беспилотников, переоборудованных для военных нужд.
Операторы БПЛА научились скидывать с дронов осколочные боеприпасы точно на опорные пункты неприятеля.
Очередное подтверждение мастерства российских разведчиков опубликовало издание "Русская весна". Кадры, снятые с беспилотника, показывают сброс выстрела от подствольного гранатомёта в окоп украинских националистов.
"Бойцы из-за Полярного круга продолжают защищать жителей Донбасса", — гласит подпись под роликом.
Репортёры уточнили, что в качестве бомбардировщика использован китайский дрон Mavic 3.
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Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.