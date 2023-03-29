Будущее контрнаступление ВСУ будет состоять из атак по двум-трём направлениям, одно из которых будет основным, предупредил российский военкор Андрей Коц.
Он уверен, что удар противник нанесёт в Запорожской области.
"Удар на Токмак, с последующим выходом на Мелитополь и Бердянск. Это позволит Украине выйти на Крым, перерезать нашу группировку на юге на две части", — уточнил репортёр в интервью агентству URA.RU.
Отвлекающие атаки, положил Коц, стоит ждать у Артёмовска и на рубеже Сватово-Кременная.
По его словам, украинское наступление начнётся через месяц, когда подсохшая грязь позволит тяжелой гусеничной технике ВСУ передвигаться по грунтовым дорогам.
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