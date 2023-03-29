Военкор Коц рассказал о направлении стратегического удара ВСУ, который откроет дорогу на Крым

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Будущее контрнаступление ВСУ будет состоять из атак по двум-трём направлениям, одно из которых будет основным, предупредил российский военкор Андрей Коц.

Он уверен, что удар противник нанесёт в Запорожской области.

"Удар на Токмак, с последующим выходом на Мелитополь и Бердянск. Это позволит Украине выйти на Крым, перерезать нашу группировку на юге на две части", — уточнил репортёр в интервью агентству URA.RU.

Отвлекающие атаки, положил Коц, стоит ждать у Артёмовска и на рубеже Сватово-Кременная.

По его словам, украинское наступление начнётся через месяц, когда подсохшая грязь позволит тяжелой гусеничной технике ВСУ передвигаться по грунтовым дорогам.

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