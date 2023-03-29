Военспец Михайлов: ВС России будут крушить украинские снаряды GLSDB с помощью ЗРК

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2", "Бук-М3", "Бук-М2" и С-350 "Витязь" способны бороться с управляемыми реактивными снарядами GLSDB, которые стали применять боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его словам, украинские военные запускают эти боеприпасы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он отметил, что снаряд GLSDB — это авиационная бомба с двигателем, которая способна лететь самостоятельно, выходя на определённую высоту, а затем поражать необходимые цели.

"Тут надо использовать ту же номенклатуру ЗРК, которые используются против HIMARS", — подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российским военным впервые удалось сбить снаряд GLSDB в зоне спецоперации. Бомбу перехватили с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО).

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