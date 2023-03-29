Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали всё чаще применять реактивные системы залпового огня (РСЗО) образца НАТО на Луганском направлении, следует из заявления подполковника армии ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, в зоне ответственности второго армейского корпуса Министерства обороны РФ украинские военнослужащие пытаются бить не только по прифронтовой территории, но и по отдалённым от линии соприкосновения городам и посёлкам Луганской Народной Республики.
"Вооружённые формирования Украины усилили применение систем залпового огня производства США HIMARS", — уточнил Марочко в беседе с РИА Новости.
Как пояснил подполковник, российские солдаты с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) перехватывают и уничтожают большую часть снарядов, выпущенных из иностранных РСЗО.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву на сумму 350 миллионов долларов вошли боеприпасы к установкам HIMARS.
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