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Марочко: ВСУ усилили применение РСЗО образца НАТО на Луганском направлении

Силовые структуры

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали всё чаще применять реактивные системы залпового огня (РСЗО) образца НАТО на Луганском направлении, следует из заявления подполковника армии ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Марочко: ВСУ усилили применение РСЗО образца НАТО на Луганском направлении

По его словам, в зоне ответственности второго армейского корпуса Министерства обороны РФ украинские военнослужащие пытаются бить не только по прифронтовой территории, но и по отдалённым от линии соприкосновения городам и посёлкам Луганской Народной Республики.

"Вооружённые формирования Украины усилили применение систем залпового огня производства США HIMARS", — уточнил Марочко в беседе с РИА Новости.

Как пояснил подполковник, российские солдаты с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) перехватывают и уничтожают большую часть снарядов, выпущенных из иностранных РСЗО.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву на сумму 350 миллионов долларов вошли боеприпасы к установкам HIMARS.

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Даже Шойгу такого не ожидал: НАТО отправил Киеву инновационное оружие
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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