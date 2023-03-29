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Полянский: Украина допустила трагическую ошибку, превратив Артёмовск в символ

1:05
Силовые структуры

Решение Киева превратить Артёмовск в некий символ обернулось трагической ошибкой для Украины. Такое мнение выразил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский: Украина допустила трагическую ошибку, превратив Артёмовск в символ

По его словам, украинские власти перебрасывают большое количество мобилизованных украинцев без опыта ведения боёв на Артёмовское направление, используя новобранцев как пушечное мясо.

"Они сами превратили Артёмовск в своего рода символ. И это их трагическая ошибка", — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Полянский считает, что граждане Украины осведомлены об "ужасной" обстановке для ВСУ в этой зоне боевых действий. Он подчеркнул: будущее Артёмовска, скорее всего, предопределено. Дипломат не исключил, что украинские националисты будут изгнаны из города через несколько дней или недель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предрёк политическое поражение киевского режима в случае проигрыша ВСУ в Артёмовске.

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Раскрыта реальная причина начала СВО
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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