Полянский: Украина допустила трагическую ошибку, превратив Артёмовск в символ

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Решение Киева превратить Артёмовск в некий символ обернулось трагической ошибкой для Украины. Такое мнение выразил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, украинские власти перебрасывают большое количество мобилизованных украинцев без опыта ведения боёв на Артёмовское направление, используя новобранцев как пушечное мясо.

"Они сами превратили Артёмовск в своего рода символ. И это их трагическая ошибка", — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Полянский считает, что граждане Украины осведомлены об "ужасной" обстановке для ВСУ в этой зоне боевых действий. Он подчеркнул: будущее Артёмовска, скорее всего, предопределено. Дипломат не исключил, что украинские националисты будут изгнаны из города через несколько дней или недель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предрёк политическое поражение киевского режима в случае проигрыша ВСУ в Артёмовске.

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