Несостоявшееся зимой украинское контрнаступление состоится уже не ранее, как подсохнет грязь.
Об этом сообщил полковник ВВС Украины в отставке Роман Свитан. Он отметил, что ВСУ уже полгода готовятся к наступлению, но у них там постоянно что-то мешает.
"То погода, то отсутствие техники, то потом отсутствие боеприпасов, потом отсутствие авиации, потом опять отсутствие техники, и так по кругу. Думаю, есть момент, связанный с принятием решений на выполнение определённых наступательных действий. Этот момент зависит от определённого количества сил и средств при выделении для выполнения этих действий, плюс погода", — в эфире телеканала "Прямой" сказал украинский военный эксперт.
По его словам, украинская армия уже никуда не денется, но и раньше конца апреля контрнаступления ВСУ не будет. А пока нет погодных условий, поэтому завязнуть можно при любом наступательном действии вооружённых сил, цитирует Свитана издание "ПолитНавигатор".
Ранее Генштаб ВСУ подтвердил косвенно, что Артёмовск почти окружён, а бои идут на юге, западе и северо-западе города.
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