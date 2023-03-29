Украинский полковник назвал сроки наступления ВСУ: не раньше конца апреля

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несостоявшееся зимой украинское контрнаступление состоится уже не ранее, как подсохнет грязь.

Об этом сообщил полковник ВВС Украины в отставке Роман Свитан. Он отметил, что ВСУ уже полгода готовятся к наступлению, но у них там постоянно что-то мешает.

"То погода, то отсутствие техники, то потом отсутствие боеприпасов, потом отсутствие авиации, потом опять отсутствие техники, и так по кругу. Думаю, есть момент, связанный с принятием решений на выполнение определённых наступательных действий. Этот момент зависит от определённого количества сил и средств при выделении для выполнения этих действий, плюс погода", — в эфире телеканала "Прямой" сказал украинский военный эксперт.

По его словам, украинская армия уже никуда не денется, но и раньше конца апреля контрнаступления ВСУ не будет. А пока нет погодных условий, поэтому завязнуть можно при любом наступательном действии вооружённых сил, цитирует Свитана издание "ПолитНавигатор".

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил косвенно, что Артёмовск почти окружён, а бои идут на юге, западе и северо-западе города.