Рыбарь: установлены координаты полигона ВСУ с военной техникой Запада

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В украинских социальных сетях появилось видео с неустановленного полигона с западной бронетехникой, которая была поставлена в качестве военной помощи ВСУ. В кадре зафиксированы британские танки Challenger 2, немецкие боевые машины пехоты Marder, американские БМП Bradley и Bushmaster австралийского производства. Специалисты определили точное местоположение объекта, где происходит подготовка украинских формирований.

"Это 37-й общевойсковой полигон у села Перлявка к юго-западу от Житомира. Координаты: 50.202333, 28.509047", — отмечается в Telegram-канале "Рыбарь".

Именно здесь проходили тренировки у боевиков 77-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Военкоры полагают, что данные формирования будут принимать участие в контрнаступлении.

"Наличие колёсной бронетехники разных типов подтверждает ставку украинского командования на задействование мобильных бронированных групп в весенне-летней кампании по вторжению на территорию России", — сообщается в материале.

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