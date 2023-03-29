Рогов: ВСУ готовят несколько сценариев контрнаступления на Запорожском фронте

Военно-политическое командование Украины готовит несколько сценариев полномасштабного наступления на Запорожском направлении, предупредил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, в этой зоне боевых действий может начаться сухопутная операция Киева. Чиновник также не исключил, что украинским боевикам прикажут провести десантную операцию, в ходе которой ВСУ решатся на форсирование Днепра у Энергодара и Запорожской атомной электростанции.

"Киевский режим готовит несколько сценариев предстоящего большого контрнаступления", — подтвердил Рогов в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский приезжал в Днепропетровскую и подконтрольную Киеву часть Запорожской области для встречи с командирами, готовящими атаку. Как подчеркнул представитель администрации, ВСУ наращивают силы для сухопутной операции в Запорожье, а для десантной — в Никополе и Марганце.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о хороших шансах украинской армии на успешное контрнаступление весной 2023 года.

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