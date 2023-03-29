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В России не исключают переброску украинских диверсантов в Белоруссию

Силовые структуры

Заместитель руководителя МИД России Михаил Галузин сообщил, что власти РФ допускают переброску украинских ДРГ в Белоруссию. Они способны организовать государственный переворот, предупредил политик.

В России не исключают переброску украинских диверсантов в Белоруссию

"За последние месяцы ужесточилась риторика представителей "белорусских националистических формирований", воюющих в составе ВСУ в Донбассе", — отметил чиновник, передаёт RTVI.

Как подчеркнул дипломат, Киев и Запад поддерживают эти формирования. Их руководство заявляло о намерении использовать боевой опыт для свержения власти в Белоруссии силовым путём, сказал замглавы внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее российские военные уничтожили две ДРГ противника на Купянском направлении. Об этом заявили представители группировки "Запад".

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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