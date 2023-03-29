Вице-спикер Рады Кондратюк: ВСУ уже используют переданные Словакией истребители МиГ-29

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже начали использовать поставленные Словакией боевые самолёты МиГ-29, следует из заявления вице-спикера Верховной Рады Елены Кондратюк.

По её словам, власти Словакии, помимо военной техники, передают Киеву гуманитарные грузы для мирных жителей. Она выразила благодарность руководству этой страны за поддержку.

"Небо над Харьковом уже защищают четыре истребителя, поставленные на Украину", — уточнила Кондратюк, выступая в парламенте Словакии.

Ранее бывший руководитель правительства Словакии Роберт Фицо назвал поставки самолётов МиГ-29 киевскому режиму нарушением конституции страны. Он настаивает на проведении квалифицированного расследования по поводу передачи истребителей.

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