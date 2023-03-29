Глава Минфина Украины: Киев тратит на боевые действия 130 миллиардов гривен в месяц

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Минфина Украины Сергей Марченко во время встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации заявил, что Киев расходует на проведение боевых действий 130 миллиардов гривен в месяц.

Об этом написали в Telegram-канале украинского издания "Страна". На мероприятии министр назвал формирование условий для финансирования военного бюджета главной задачей. Также глава ведомства напомнил, что парламентарии одобрили увеличение расходов на оборону на полтриллиона гривен.

Марченко призвал собирать налоги. Однако чиновник отметил, что власти не планирует что-либо изменять в этой сфере.

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