Mash: украинские диверсанты пытались прорваться в Брянскую область на двух пикапах

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты заявили, что украинская ДРГ безуспешно пыталась проникнуть в Брянскую область.

Об этом сообщили в Telegram-канале Mash. По его данным, диверсанты на двух пикапах хотели прорваться в деревню Ломаковка. Злоумышленникам помешали российские артиллеристы, заявили журналисты. Они добавили, что военные взорвали одну машину.

Как подчеркнули в СМИ, в результате происшествия российские солдаты не пострадали. При этом ВСУ потеряли восемь человек, отметили журналисты.

Власти РФ пока не подтверждали информацию об атаке.

Источник Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти" в силовых структурах опроверг сведения Mash.

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