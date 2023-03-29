Российские журналисты заявили, что украинская ДРГ безуспешно пыталась проникнуть в Брянскую область.
Об этом сообщили в Telegram-канале Mash. По его данным, диверсанты на двух пикапах хотели прорваться в деревню Ломаковка. Злоумышленникам помешали российские артиллеристы, заявили журналисты. Они добавили, что военные взорвали одну машину.
Как подчеркнули в СМИ, в результате происшествия российские солдаты не пострадали. При этом ВСУ потеряли восемь человек, отметили журналисты.
Власти РФ пока не подтверждали информацию об атаке.
Источник Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти" в силовых структурах опроверг сведения Mash.
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