Генерал Липовой назвал слова Зеленского об Артёмовске дешёвым трюком для НАТО

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае сдачи Артёмовска Киев ожидает поражение, поскольку боевой дух солдат будет подорван. По мнению генерал-майора авиации, героя России Сергея Липового, подобные реплики лидера Незалежной являются "дешёвым трюком", который адресован Западу.

Зеленский пытается "выдавить слезу" у стран НАТО, чтобы получить больше вооружения, в том числе истребители, дальнобойные ракеты и подлодки, убеждён он.

"Он каждый раз говорит, что, если вы нам что-то не дадите, мы всё проиграем, а виноваты будете вы", — объяснил Липовой в беседе с НСН.

Генерал считает, что итоговое поражение киевского режима никак не связано с переходом Артёмовска под контроль российской армии, поскольку город не является стратегической опорой ВСУ.

Несмотря на "плаксивые" заявления Зеленского, украинские войска готовятся к весеннему контрнаступлению, отметил Липовой. Российской армии необходимо внимательно следить за перемещением военной техники Запада.

"Направление контрнаступления несложно предугадать — там, где останется больше техники и личного состава", — заключил генерал.

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