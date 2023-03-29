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Генерал Липовой назвал слова Зеленского об Артёмовске дешёвым трюком для НАТО

1:16
Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае сдачи Артёмовска Киев ожидает поражение, поскольку боевой дух солдат будет подорван. По мнению генерал-майора авиации, героя России Сергея Липового, подобные реплики лидера Незалежной являются "дешёвым трюком", который адресован Западу.

Генерал Липовой назвал слова Зеленского об Артёмовске дешёвым трюком для НАТО

Зеленский пытается "выдавить слезу" у стран НАТО, чтобы получить больше вооружения, в том числе истребители, дальнобойные ракеты и подлодки, убеждён он.

"Он каждый раз говорит, что, если вы нам что-то не дадите, мы всё проиграем, а виноваты будете вы", — объяснил Липовой в беседе с НСН.

Генерал считает, что итоговое поражение киевского режима никак не связано с переходом Артёмовска под контроль российской армии, поскольку город не является стратегической опорой ВСУ.

Несмотря на "плаксивые" заявления Зеленского, украинские войска готовятся к весеннему контрнаступлению, отметил Липовой. Российской армии необходимо внимательно следить за перемещением военной техники Запада.

"Направление контрнаступления несложно предугадать — там, где останется больше техники и личного состава", — заключил генерал.

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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