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Генерал ВСУ: время работает против нас — Китай начал поставки боеприпасов в РФ

1:08
Силовые структуры

Затягивание СВО идёт на пользу Кремлю — за это время он в кооперации с Пекином серьёзно усиливает обороноспособность.

Генерал ВСУ: время работает против нас — Китай начал поставки боеприпасов в РФ

Об этом сообщил экс-заместитель секретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос.

По его словам, даже старые танки — это весьма опасное оружие, поскольку проходят модернизацию.

"Русские при своих экономических возможностях, поднимают уровень трудоспособности своего ОПК. К сожалению, пока что мы не имеем нужного количества средств дальнего поражения, чтобы уничтожать их заводы… Плюс Китай мощно поставляет и артиллерийские боеприпасы, и артиллерию, и огромное количество другой техники для РФ", — цитирует "ПолитНавигатор" генерала.

Расконсервирование большого количества техники из Китая вдоль российской границы и появление там военных ВС РФ — это чёткий сигнал, что процесс идёт и продолжится, отметил Кривонос.

Он подчеркнул, что чем быстрее ВСУ начнут контрнаступление, тем больше шанса, что у Киева всё получится.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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