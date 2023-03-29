Затягивание СВО идёт на пользу Кремлю — за это время он в кооперации с Пекином серьёзно усиливает обороноспособность.
Об этом сообщил экс-заместитель секретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос.
По его словам, даже старые танки — это весьма опасное оружие, поскольку проходят модернизацию.
"Русские при своих экономических возможностях, поднимают уровень трудоспособности своего ОПК. К сожалению, пока что мы не имеем нужного количества средств дальнего поражения, чтобы уничтожать их заводы… Плюс Китай мощно поставляет и артиллерийские боеприпасы, и артиллерию, и огромное количество другой техники для РФ", — цитирует "ПолитНавигатор" генерала.
Расконсервирование большого количества техники из Китая вдоль российской границы и появление там военных ВС РФ — это чёткий сигнал, что процесс идёт и продолжится, отметил Кривонос.
Он подчеркнул, что чем быстрее ВСУ начнут контрнаступление, тем больше шанса, что у Киева всё получится.
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