Рогов предупредил, что наступление ВСУ может начаться в любой момент

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уверен, что президент Украины Владимир Зеленский неспроста посетил часть региона, находящуюся под контролем Киева.

Рогов считает, что Зеленский своими действиями демонстрирует, что ВСУ готовятся к контрнаступлению, которое будет проходить в Запорожской области и по суше, и по воде, а ждать его можно в любой момент.

"Наступление может начаться в любой момент. Наступление боевиков Зеленского не только по суше, но и по воде", — сказал Рогов в разговоре с ТАСС.

Член администрации региона не сомневается в планах Киева провести наступление, о чём опосредованно говорит и приезд сюда Зеленского, который в Запорожской области давно не бывал.

Рогов уточнил, что в этот раз Зеленский проехал по всей линии соприкосновения, посетив, в частности, Днепропетровск, Никополь и Марганец, из которых обстреливается Энергодар и откуда ВСУ периодически пытаются форсировать Днепр.

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