Марков об атаках беспилотников на РФ: "Удары ВСУ по Москве станут реальностью уже скоро"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков прокомментировал новость о найденных в Новой Москве обломках беспилотника, выкрашенных в цвета украинского флага.

Марков считает реальной угрозу атаки БПЛА ВСУ на столицу России. Он напомнил о дроне, начинённом взрывчаткой, который взорвался в Тульской области.

"Удары ВСУ по Москве станут реальностью уже скоро. Сегодня в Новой Москве сбит БПЛА в цветах флага Украины и надписью Слава Украине!" — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт предположил, что обнаруженный дрон был запущен в пропагандистских целях, чтобы посеять страх среди россиян.

"Удары БПЛА ВСУ по Москве — это вопрос времени", — выразил своё мнение Марков.

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