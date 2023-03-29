Минобороны: российские военные уничтожили узел связи и четыре пункта управления ВСУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали узел связи ВСУ на территории села Семёновка в Донецкой Народной Республике.

"Поражены четыре пункта управления подразделений украинской армии", — добавили в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Вместе с этим в министерстве отметили, что цели ВС России находились в районах сёл Новоберислав Херсонской области и Орлянка Харьковской области, Авдеевки ДНР.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил, что наступление ВСУ может начаться в любой момент.

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