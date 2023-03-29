Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали узел связи ВСУ на территории села Семёновка в Донецкой Народной Республике.
"Поражены четыре пункта управления подразделений украинской армии", — добавили в официальном Telegram-канале военного ведомства.
Вместе с этим в министерстве отметили, что цели ВС России находились в районах сёл Новоберислав Херсонской области и Орлянка Харьковской области, Авдеевки ДНР.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предупредил, что наступление ВСУ может начаться в любой момент.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.