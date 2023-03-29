Резников анонсировал контрнаступление ВСУ на нескольких направлениях в апреле-мае

Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление Киева состоится на нескольких направлениях. Операция может начаться в апреле-мае, подчеркнул министр.

По его словам, даты зависят от погоды. Вместе с этим глава военного ведомства отметил, что солдаты во время контратаки используют танки Leopard. Технику от ФРГ, Канады, Португалии и Польши ВСУ уже получили, добавил Резников.

"Думаю, в апреле-мае мы увидим наступление", — отметил руководитель МО, передаёт ERR.

Ранее министр продемонстрировал работу танка Challenger 2 Великобритании в грязи на Украине.

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