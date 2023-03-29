RV: опубликованы видеокадры с большим скоплением техники ВСУ в зоне СВО на Украине

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео, на котором видно большое количество техники ВС Украины, что может говорить о подготовке наступления войсками киевской армии. Запись выложена в Telegram-канале издания "Русская Весна".

На кадрах можно увидеть боевые машины, различную гусеничную и колесную технику, реактивные системы залпового огня. Место и время съёмки не указываются.

Киевские средства массовой информации отмечают, что видео вряд ли могло быть снято вблизи линии фронта, поскольку там стараются не допускать больших скоплений техники, чтобы избежать ударов со стороны Вооружённых сил России.