В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что шведские инструкторы обучают украинских солдат засадным и боевым действиям на территории лесов.
Как заявили представители ВСУ, военные, которые ещё не принимали участие в боевых действиях, солдаты с минимальным опытом получают нужные тактические знания.
"Под руководством инструкторов Вооружённых Сил Королевства Швеция украинские новобранцы становятся более подготовленными к условиям обороны и наступления", — написали в Telegram-канале издания "Страна".
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал, что Швеция и Финляндия превращаются в "прифронтовые страны".
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