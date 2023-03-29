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Генштаб ВСУ: инструкторы из Швеции обучают украинских военных засадным и боевым действиям в лесах

0:42
Силовые структуры

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что шведские инструкторы обучают украинских солдат засадным и боевым действиям на территории лесов.

Генштаб ВСУ: инструкторы из Швеции обучают украинских военных засадным и боевым действиям в лесах

Как заявили представители ВСУ, военные, которые ещё не принимали участие в боевых действиях, солдаты с минимальным опытом получают нужные тактические знания.

"Под руководством инструкторов Вооружённых Сил Королевства Швеция украинские новобранцы становятся более подготовленными к условиям обороны и наступления", — написали в Telegram-канале издания "Страна".

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал, что Швеция и Финляндия превращаются в "прифронтовые страны".

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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