Генштаб ВСУ: инструкторы из Швеции обучают украинских военных засадным и боевым действиям в лесах

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что шведские инструкторы обучают украинских солдат засадным и боевым действиям на территории лесов.

Как заявили представители ВСУ, военные, которые ещё не принимали участие в боевых действиях, солдаты с минимальным опытом получают нужные тактические знания.

"Под руководством инструкторов Вооружённых Сил Королевства Швеция украинские новобранцы становятся более подготовленными к условиям обороны и наступления", — написали в Telegram-канале издания "Страна".

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал, что Швеция и Финляндия превращаются в "прифронтовые страны".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.