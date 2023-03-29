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МК: Гундаров назвал Артёмовск направлением контрнаступления войск ВСУ

0:45
Силовые структуры

Армия Украины собирается провести контрнаступление в южной части зоны спецоперации. Капитан первого ранга запаса Владимир Гундаров высказал предположение, что основным направлением военных действий станет город Артёмовск. Он напомнил, что в районе Днепропетровска сосредоточены 40 тысяч солдат.

МК: Гундаров назвал Артёмовск направлением контрнаступления войск ВСУ

"Нам продвижение там даётся очень непросто. Допускаю, что ВСУ могут воспользоваться ситуацией, привлечь свежие силы и пойти в контрнаступление именно там", — рассказал эксперт в беседе с "МК".

Он отметил, что все другие разговоры про планы наступления в районе Мариуполя и Мелитополя являются блефом для отвлечения внимания.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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