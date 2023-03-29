МК: Гундаров назвал Артёмовск направлением контрнаступления войск ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия Украины собирается провести контрнаступление в южной части зоны спецоперации. Капитан первого ранга запаса Владимир Гундаров высказал предположение, что основным направлением военных действий станет город Артёмовск. Он напомнил, что в районе Днепропетровска сосредоточены 40 тысяч солдат.

"Нам продвижение там даётся очень непросто. Допускаю, что ВСУ могут воспользоваться ситуацией, привлечь свежие силы и пойти в контрнаступление именно там", — рассказал эксперт в беседе с "МК".

Он отметил, что все другие разговоры про планы наступления в районе Мариуполя и Мелитополя являются блефом для отвлечения внимания.

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