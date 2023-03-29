Литовкин заявил, что учения РВСН в Сибири носят плановый характер

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Начались командно-штабные учения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с использованием комплексов "Ярс". В них примут участие более трёх тысяч военнослужащих и приблизительно 300 единиц техники. О том, являются ли учения обыденностью, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин Общественной Службе Новостей.

"Пусковые установки вместе со штабными машинами просто выезжают на трассу, которая запланирована и куда они должны уходить по сигналу тревоги. Они тренируются всего-навсего и, конечно, готовятся. Армия всегда готова. Она всегда живёт по двум правилам: или готовится к военным действиям, или воюет", — объяснил эксперт.

По мнению Литовкина, сейчас российская армия готовится отразить возможную агрессию ВСУ, для этого тренируются ракетчики.

Размещение комплексов "Ярс" в Сибири связано со стратегическими установками.

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